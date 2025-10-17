Basarab Panduru l-a făcut praf pe Louis Munteanu după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Te faci de râsul lumii! Să nu mai faci așa ceva vreodată”

Louis Munteanu are un sezon la ani-lumină de performanța sa din stagiunea precedentă. Atacantul lui CFR Cluj a marcat un singur gol până în acest moment și nu și-a trecut numele pe tabelă nici în restanța cu Csikszereda. Deși a făcut o fază superbă la primul gol marcat de ardeleni, Basarab Panduru l-a luat la ochi pe internaționalul român.

Basarab Panduru a fost scos din sărite de Louis Munteanu. Ce l-a enervat pe celebrul expert TV

Louis Munteanu a fost protagonistul fazei de 1-0 din minutul 17. El a recuperat foarte bine o minge în ofensivă, după care i-a pasat decisiv lui Andrei Cordea în careu, iar CFR Cluj a deschis scorul.

Cu toate astea, Basarab Panduru, analist cu o vastă experiență, a fost atent la alte lucruri, iar la finalul partidei a fost extrem de nemulțumit de prestația talentatului atacant.

Înainte de golul de 1-0, Louis Munteanu a fost criticat extrem de tare de Basarab Panduru în urma unei simulări grosolane. Într-un duel în care abia a fost atins, atacantul s-a aruncat pe jos exprimându-și durerea într-un mod exagerat și a fost taxat pentru acest lucru.

„Nu se poate așa ceva. Nu ai cum să faci așa ceva. Nu există! Te faci de râsul lumii. În primul rând, el lovește. Nici nu trebuie să discutăm despre așa ceva și el nu trebuie să mai facă niciodată așa ceva.

De fapt, noi trebuie să discutăm, poate vede asta și-l ajută. Dacă el crede că face bine, să facă în continuare așa. Faza asta este foarte urâtă”, a explicat Basarab Panduru, conform