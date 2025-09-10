Basarab Panduru, nemilos după Cipru – România 2-2: „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi? Ce sunt schimbările astea?”

Basarab Panduru a reacționat vehement după egalul dezamăgitor, 2-2, obținut de România contra Ciprului, care lasă naționala cu șanse minime la calificare din grupa de preliminarii. Fostul internațional nu a putut ascunde dezamăgirea față de strategia lui Mircea Lucescu, subliniind că schimbările făcute spre finalul partidei au fost fără sens și greu de înțeles.

Panduru s-a arătat deconcertat de deciziile luate în minutul 80, când Lucescu a ales să introducă pe teren jucători ca Sorescu și Șut, în timp ce Mitriță, Baiaram și Tănase au rămas pe bancă, Tănase fiind introdus târziu, abia când Șut s-a accidentat.

„E rău. Te chinui, încerci să fii echilibrat. Dar cum mama naibii am ajuns atât de slabi, într-un timp atât de scurt? Noi am avut un mare noroc că nu am pierdut. Noi nu am făcut nimic, doar am încercat niște contraatacuri. Ei au jucat.

Iar noi ne-am uitat la ei. Apoi, ce e cu schimbările astea? Totuși, e Mircea Lucescu selecționer, dar măcar să explice cineva ce e cu schimbările astea! Nu înțeleg nimic din ele.

Când văd fotbalul ăsta pe care nu l-am mai văzut, pot să mă întreb ce e asta. Când văd schimbările astea fără sens… Te întrebi ce mai e fotbalul ăsta. Nu înțeleg eu? Eu văd altfel fotbalul”, a declarat Basarab Panduru, la Prima TV.