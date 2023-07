Basarab Panduru, verdict clar în privința lui Nicolae Dică: Se prefăcea că e expert TV!”

Clubul FC Universitatea Craiova 1948 a anunţat că a ajuns la un acord cu Nicolae Dică pentru preluarea funcţiei de antrenor principal.

După ce Dică a devenit antrenor la echipa lui Mititelu, Basarab Panduru a dat un verdict clar.

”Am văzut că totul s-a întâmplat noaptea (n.r. – negocierile dintre Dică și FCU Craiova). Nu mă surprinde. E mai bine pentru el. El e antrenor și se prefăcea că e expert TV. El nu era expert, era un antrenor care își căuta de muncă. Și decât să faci lucrurile în felul ăsta, decât să te chinui, să fii așa și așa, să nu fii expert, mai bine te duci unde ești în largul tău.

Are și echipă bună. El s-a dus la Mioveni când părea că nu are șanse. A câștigat primele meciuri, apoi s-a terminat și acolo cu victoriile. S-a încheiat cu demisie, nu demitere. Pentru el, e cel mai bine. Are o presiune și el, dacă vrea să mai antreneze în Liga 1.

A antrenat la FCSB, apoi la Mioveni, acum are echipă bună, cred că trebuie să facă ceva. Am încredere în el, cred că o să facă treabă”, a spus Basarab Panduru la Orangesport.