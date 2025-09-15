Basarab Panduru, verdict dur, după ce FCSB doar a remizat cu Csikszereda: „Nu mai vor să joace”

FCSB a suferit un nou pas greșit în Liga 1, remizând luni seară, scor 1-1, în deplasare la Csikszereda, echipă cu un lot modest și aflată pe locurile retrogradabile. Cu doar o victorie după nouă etape, campioana en-titre a ajuns la doar 7 puncte în clasament, la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova.

Fostul internațional Basarab Panduru a transmis un mesaj dur la adresa echipei, afirmând că FCSB pare să nu mai aibă motivație în campionat.

El crede că singurele formații care mai pot lupta cu adevărat pentru titlu sunt Universitatea Craiova și Rapid, care ocupă locul al doilea.

„Greu să tragi o concluzie, nu prea înțelegi nimic, nu știi unde se află FCSB. Te gândeai că joacă la Csikszereda, să nu se supere pe mine, echipa cu cel mai slab lot, alături de Metaloglobus, te gândeai că se duce și câștigă.