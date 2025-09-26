Baschet feminin: Universitatea Cluj a ratat calificarea în preliminariile FIBA EuroCup

Echipa Universitatea Cluj a fost învinsă şi joi, pe teren propriu, de formaţia sârbă UZKK Student Nis, scor 81-73 (24-36), în manşa retur din preliminariile FIBA EuroCup, astfel că ratează calificarea în grupe.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Taylor 21 puncte, Chiş 14, pentru Universitatea Cluj, respectiv Nedeljkov 22, Briggs 15, pentru Student Nis.

În tur, echipa sârbă s-a impus la scor, 93-78, astfel că avansează în grupa B a competiţiei.

În faza grupelor a fost repartizată direct Rapid Bucureşti, care va juca în grupa I, cu Movistar Estudiantes, Piestanske Cajky, UFAB49.

La startul sezonului 2025-2026 se află 49 de echipe, din care 42 au asigurat locul în sezonul regulat, inclusiv cinci care vor pierde în preliminariile Euroligii. Între aceste 42 de echipe se află şi Rapid Bucureşti.