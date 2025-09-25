Baschet masculin: Corona Braşov, victorie cu BC Dnipro în preliminariile FIBA Europe Cup

Echipa Corona Braşov a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia ucraineană BC Dnipro, scor 83-69 (47-26), în manşa tur din preliminariile FIBA Europe Cup. Returul va avea loc tot la Braşov, în 27 septembrie.

Principalii marcatori ai partidei au fost Tutu 20 puncte, Nikolic 17, Shephard 11, Măciucă 11, pentru Corona, respectiv Williamson 25, Tymofeienko 11, Koniev 10, pentru campioana Ucrainei.

În urma unei înţelegeri între cluburi, ambele manşe se dispută la Braşov, astfel că meciul retur va avea loc în 27 septembrie, tot pe terenul Coronei.

Câştigătoarea din dubla manşă se califică în faza grupelor, urmând a evolua în grupa C, cu vicecampioana CSM Oradea, AEK Larnaca şi Aliaga Petkimspor.

CSM Oradea a ajuns în grupele FIBA Europe Cup după ce a ratat parcursul spre grupele Ligii Campionilor, la turneul de la Samokov.

În grupa G a FIBA Europe Cup va evolua şi CS Vâlcea, repartizată direct în grupe.