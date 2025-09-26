Baschet masculin: CSO Voluntari, debut cu victorie în European North Basketball League

Echipa CSO Voluntari a învins joi, în deplasare, campioana Norvegiei, Fyllingen Lions, scor 104-64 (57-34), în primul meci din grupa 1 a ENBL, competiţie pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.

Principalii marcatori ai partidei au fost Fongue 18 puncte, Hikim 11, pentru formaţia nordică, respectiv Young 23, Anim, Caffey 15, pentru CSO Voluntari.

În următoarea etapă, CSO Voluntari va evolua tot în deplasare, în 22 octombrie, cu Bulls Kapfenberg.

Din grupa 1 mai fac parte echipele Donar Groningen (Olanda), Bristol Flyers (Marea Britanie), Syntainics MBC (Germania), Valmiera (Letonia), TalTech/Alexela (Estonia) şi Alkar Sinj (Croaţia).

În stagiunea 2025-2026, ENBL a pornit cu 27 de echipe la start, împărţite în trei grupe, iar meciurile se vor juca până în 11 februarie 2026.

În optimi se califică în play-off, care va avea loc în sistem eliminatoriu, între 4-12 martie, urmat sferturile de finală, care se vor disputa în sistemul ”cel mai bun din trei meciuri”, între 17 martie – 2 aprilie.

Câştigătoarele din sferturi avansează în Turneul Final Four, programat între 21-23 aprilie.

CSO Voluntari a câştigat în premieră trofeul ENBL în stagiunea trecută.