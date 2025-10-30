Baschet masculin: Etapă cu înfrângeri pentru echipele româneşti angrenate în grupele FIBA Europe Cup

Vicecampioana CSM Oradea, dar şi echipele Corona Braşov şi CS Vâlcea au pierdut meciurile disputate în etapa a IV-a din grupele FIBA Europe Cup.

CSM Oradea a fost învinsă, în deplasare, de formaţia turcă Aliaga Petkimspor, scor 84-73 (42-33), acesta fiind primul eşec pentru echipa lui Cristi Achim în grupa C. În runda următoare, vicecampioana României va juca în deplasare, în 5 noiembrie, cu formaţia AEK Larnaca.

În cealaltă partidă din grupa C, Corona Braşov a înregistrat al treilea eşec, scor 93-68 (51-40), în deplasare, cu AEK Larnaca. În etapa a V-a, echipa Corona va juca pe teren propriu, cu Aliaga, în 5 noiembrie.

În timp ce Corona Braşov a jucat preliminarii (83-69 şi 95-64 cu BC Dnipro), vicecampioana României a început sezonul în preliminariile Ligii Campionilor, dar nu a trecut mai departe.

Repartizată direct în faza grupelor, CS Vâlcea a fost învinsă la scor, pe teren propriu, de Sporting CP, scor 102-61 (53-31), înregistrând tot al treilea eşec din grupa G. Etapa următoare aduce pentru CS Vâlcea partida din deplasare cu liderul RASTA, în 5 noiembrie.