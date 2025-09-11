Baschet masculin: Grecia – Turcia şi Germania – Finlanda, în semifinalele EuroBasket 2025

EuroBasket 2025 a ajuns în faza semifinalelor, în care se vor duela, vineri, campioana mondială Germania cu Finlanda, respectiv Grecia – Turcia.

Prima semifinală este programată de la ora 17.00, iar a doua de la ora 21.00.

Finalele pentru medaliile EuroBasket 2025, competiţie aflată la cea de-a 42-a ediţie, vor avea loc duminică.

La ultima ediţie, titlul european a revenit Spaniei, care a trecut în finală de Franţa (88-76), în timp ce medalia de bronz a revenit Germaniei, în urma finalei mici cu Polonia.

Naţionala României a trecut de primele două tururi din precalificările EuroBasket 2025, însă a fost eliminată în turul III, în care a încheiat pe locul 2 grupa I, în condiţiile în care doar prima clasată (Slovacia) se califica în preliminarii.