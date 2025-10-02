Baschet masculin: Hotărârea de Guvern, prin care jucătorul american Daron Russell primeşte cetăţenia română, a fost adoptată

Baschetbalistul american Daron Russell de la campioana U BT Cluj va juca pentru naţionala României chiar din preliminariile europene ale World Cup, din luna noiembrie, după ce în şedinţa de Guvern de joi a fost adoptată o hotărâre privind acordarea cetăţeniei române sportivului în vârstă de 27 de ani.

”Am trecut într-o altă etapă cu echipa naţională, jucând în calificările pentru World Cup, iar din această etapă toate ţările au jucători naturalizaţi. Studiile ne-au arătat că un conducător de joc trebuie naturalizat, iar noi îl dorim pe Daron Russell încă de anul trecut. Vine dintr-un baschet puternic şi am încredere că ne va ajuta mult. Mai sunt paşi de parcurs, facem eforturi să urgentăm depunerea jurământului la Ministerul Justiţiei şi apoi urmează înregistrarea paşaportului la FIBA, pentru a deveni jucător eligibil pentru România. Estimez că în trei săptămâni ar putea fi încheiate procedurile, pentru a-l avea în lot în primele meciuri din preliminarii”, a declarat preşedintele FR Baschet, Carmen Tocală, pentru News.ro.

Daron Russell a debutat, miercuri seară, pentru U BT Cluj în BKT EuroCup, după ce a început sezonul cu câştigarea SuperCupei României.

Până la sosirea la campioana României, Russell a mai evoluat la Mornar Bar, Galatasaray, Manisa BB, Pinar Karşiyaka şi New Taipei CTBC.

Naţionala României mai are în lotul lărgit trei jucători americani: Patrick Richard, tot de la U BT Cluj, Kris Richard (CSM Oradea) şi Giordan Watson (CSO Voluntari). Se mai află în lucru pentru obţinerea cetăţeniei române şi dosarul lui Zach Hankins, fost jucător la U BT Cluj în sezonul trecut, şi despre care Carmen Tocală a precizat că se află pe lista de aşteptare.

Echipa României va debuta în grupa B a preliminariilor europene pentru FIBA World Cup 2027 în 27 noiembrie, în deplasare, cu puternica selecţionată a Greciei. Din grupa B mai fac parte echipele Muntenegru şi Portugalia.

Potrivit FIBA, programul României din grupa B, contând pentru turul I al preliminariilor europene, este următorul: Grecia – România (27 noiembrie), România – Muntenegru (30 noiembrie), Portugalia – România (27 februarie 2026), România – Portugalia (2 martie), România – Grecia (2 iulie) şi Muntenegru – România (5 iulie).

După turul I din preliminariile europene, primele trei clasate se califică în turul II, prevăzut cu patru grupe a câte 6 echipe.

Urmează tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

Tricolorii au început parcursul spre turneul final din precalificări, în care au obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia (turul I) şi 80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, 76-64 şi 66-86 cu Ungaria (turul II).

Cupa Mondială din 2027 va avea loc între 27 august – 12 septembrie în Qatar, care este singura naţiune calificată direct la turneul final. Celelalte 31 vor fi stabilite în calificările continentale din Africa, America, Asia (inclusiv Oceania) şi Europa, care se vor încheia în 2 martie 2027. La startul calificărilor se află 80 de echipe naţionale.