Baschet masculin: U BT Cluj pierde greu în Liga Adriatică, cu Dubai Basketball, care joacă şi în Euroligă; Halep, în tribune

Campioana U BT Cluj a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Dubai Basketball, scor 81-77 (41-34), în etapa a III-a din grupa A a Ligii Adriatice. Meciul a marcat şi două premiere pentru baschetul românesc, fiind primul cu o echipă din Emiratele Arabe Unite şi tot primul cu o formaţie din Euroligă, cea mai puternică întrecere continentală.

Principalii marcatori ai partidei au fost Kabengele 18 puncte, Wright 11, Şanli 10, pentru gazde, respectiv Russell 19, Woodbury 14, Creek 14, Miletic 14, pentru campioana României. La meci au asistat şi circa 100 de suporteri români, iar între aceştia s-a aflat şi Simona Halep.

Dubai Basketball s-a impus greu, dar rămâne astfel lider neînvins, cu 6 puncte, în timp ce echipa lui Mihai Silvăşan se află pe locul 5, având şi un meci mai puţin disputat (3 puncte).

La debutul în Liga Adriatică, U BT Cluj a câştigat în deplasare, cu KK Krka Novo mesto, scor 85-83, după prelungiri.

În etapa a III-a din grupa A s-a mai disputat partida Igokea – KK Krka 87-71, celelalte programate fiind între SC Derby Podgorica – KK Split şi Partizan Belgrad – FMP Belgrad. KK Borac Čačak a ”stat”.

În etapa a IV-a, U BT Cluj va juca tot în deplasare, în 25 octombrie, cu KK Split.

Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. În această stagiune are la start 18 echipe. Primele patru clasate în cele două grupe vor forma Top 8, cu punctele obţinute anterior şi cu meciuri încrucişate, pentru calificarea în sferturi, în care se va juca în sistemul ”cel mai bun din trei partide”.

Partizan Belgrad a câştigat cele mai multe trofee – 8.

Campioana României joacă şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, în care a atins faza sferturilor de finală în ultimele două sezoane.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).