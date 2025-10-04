Baschetbalistul american Daron Russell, după primirea cetăţeniei române: Sunt onorat să joc pentru ţară!

Jucătorul american Daron Russell a obţinut cetăţenia română şi urmează să depună jurământul, după care va putea evolua pentru naţionala tricoloră, chiar din primul meci al preliminariilor europene FIBA World Cup 2027, în 27 noiembrie, cu puternica selecţionată a Greciei. Într-un interviu acordat site-ului oficial al echipei sale de club, campioana U BT Cluj, Russell vorbeşte despre primirea cetăţeniei române şi ce îşi doreşte în viitor.

Daron „Fatts” Russell, fundaşul în vârstă de 27 de ani şi-a început cariera de jucător profesionist la Mornar Bar, formaţie pentru care a reuşit medii de 26.8 puncte, 7.3 pase decisive şi 3.7 recuperări în sezonul 2022-2023 al Ligii Adriatice. În acelaşi sezon a intrat în istoria competiţiei graţie celor 47 de puncte marcate în duelul cu Zadar.

După sezonul memorabil, Fatts a devenit ţinta mai multor formaţii de calibru din Turcia, astfel că în stagiunile următoare a evoluat pentru Galatasaray Istanbul, Manisa Basket şi Pinar Karsiyaka Basket. Ultima oprire a conducătorului de joc originar din Philadelphia înainte de a semna cu U BT Cluj a fost în Taiwan, la New Taipei.

În actualul sezon, Fatts a ajutat-o deja pe U BT să-şi adauge a cincea SuperCupă în palmares. La alt nivel însă, Russell s-a bucurat, joi, de o veste bună, în urma adoptării Hotărârii de Guvern, prin care obţine cetăţenia română.

În interviul acordat site-ului oficial al U BT Cluj, Daron Russell vorbeşte despre viitoarele sale experienţe la naţionala României, unde va fi antrenat tot de Mihai Silvăşan, cu care lucrează la echipa campioană.

– Ce înseamnă pentru tine, personal, să reprezinţi România pe scena internaţională, mai ales după primele luni petrecute la Cluj-Napoca?

– Înseamnă foarte mult pentru mine să reprezint România. Sunt de aproape două luni la Cluj şi am ajuns să înţeleg cât de special este acest loc. Sunt onorat să am oportunitatea de a juca pentru ţară şi voi încerca să o ajut să obţină cât mai multe victorii.

– Care sunt obiectivele tale cu echipa naţională atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung?

– Cred că obiectivele noastre pe termen lung sunt să ajungem la Campionatul Mondial din 2027 şi la următoare ediţie de Eurobasket. Pe termen scurt îmi doresc să ajut echipa naţională să continue forma bună arătată în precalificări şi să pun umărul la calificarea în faza următoare.

– Care este părerea ta despre evoluţia României în precalificările pentru Campionatul Mondial de baschet din 2027?

– Am urmărit meciurile cu Macedonia de Nord şi mi-a plăcut mult felul în care tricolorii au jucat. Bineînţeles, îl cunosc pe Silvă (antrenorul Mihai Silvăşan – n.r.) şi înţeleg modul prin care poate ajuta echipa. Am fost foarte încântat să-i văd jucând cu mândrie şi, totodată, nerăbdător să mă pot alătura lor.

– Urmează meciuri împotriva Greciei, Muntenegrului şi Portugaliei în prima fază de calificare. Ce părere ai despre adversarii pe care îi va întâlni România?

– În faza actuală ne vom duela cu echipe puternice, în special Grecia. Va fi greu, dar sunt sigur că vom fi pregătiţi pentru fiecare meci şi vom face tot ce ne stă în putinţă să luptăm de fiecare dată pentru a obţine victoria.

– Cum crezi că poţi contribui la succesul echipei naţionale a României?

– În special cred că aduc viteză în joc. În plus, am capacitatea de a înscrie şi de a alege schemele de joc potrivite.

– Ce mesaj ai pentru fanii români care te vor susţine acum şi în tricoul naţionalei?

– Fanilor le transmit că sunt onorat să îmbrac echipamentul României şi nerăbdător să reprezint ţara. Sper să obţinem cât mai multe victorii şi să ne îndeplinim obiectivele.

– Care este mâncarea ta românească preferată?

– Am avut ocazia să încerc mai multe feluri de mâncare, iar ciorba cred că e preferata mea la ora actuală. E ceva nou pentru mine şi e foarte bună la gust.

– Ai învăţat cuvinte sau propoziţii în limba română de când eşti aici?

– Trebuie să recunosc că e o limbă dificilă, însă am învăţat să zic „Bună ziua”, „Bună seara”, „Mulţumesc” şi „Haide U!”.

La rândul său, antrenorul Mihai Silvăşan, în calitate de antrenor principal al naţionalei României, a declarat: ”Mă bucur că s-a reuşit obţinerea paşaportului pentru Russell. Este un jucător valoros care poate să ajute România să obţină victorii în următoare campania de calificare. Evident, este un jucător care va trebui să se integreze în cadrul echipei naţionale şi va trebui să depună efort ca aceasta să câştige. Ca şi calitate individuală poate să facă diferenţa în foarte multe meciuri, datorită vitezei şi a modului în care poate juca în relaţia unu la unu. Aştept cu nerăbdare să vină fereastra din noiembrie ca să-l putem vedea la treabă”.

Naţionala României mai are în lotul lărgit trei jucători americani: Patrick Richard, tot de la U BT Cluj, Kris Richard (CSM Oradea) şi Giordan Watson (CSO Voluntari). Se mai află în lucru pentru obţinerea cetăţeniei române şi dosarul lui Zach Hankins, fost jucător la U BT Cluj în sezonul trecut, şi despre care Carmen Tocală a precizat că se află pe lista de aşteptare.

Echipa României va debuta în grupa B a preliminariilor europene pentru FIBA World Cup 2027 în 27 noiembrie, în deplasare, cu puternica selecţionată a Greciei. Din grupa B mai fac parte echipele Muntenegru şi Portugalia.

Potrivit FIBA, programul României din grupa B, contând pentru turul I al preliminariilor europene, este următorul: Grecia – România (27 noiembrie), România – Muntenegru (30 noiembrie), Portugalia – România (27 februarie 2026), România – Portugalia (2 martie), România – Grecia (2 iulie) şi Muntenegru – România (5 iulie).

După turul I din preliminariile europene, primele trei clasate se califică în turul II, prevăzut cu patru grupe a câte 6 echipe.

Urmează tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

Tricolorii au început parcursul spre turneul final din precalificări, în care au obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia (turul I) şi 80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, 76-64 şi 66-86 cu Ungaria (turul II).

Cupa Mondială din 2027 va avea loc între 27 august – 12 septembrie în Qatar, care este singura naţiune calificată direct la turneul final. Celelalte 31 vor fi stabilite în calificările continentale din Africa, America, Asia (inclusiv Oceania) şi Europa, care se vor încheia în 2 martie 2027. La startul calificărilor se află 80 de echipe naţionale.