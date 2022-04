Bătaie pe străzile din Madrid! Fanii lui Chelsea și Manchester City s-au încăierat în capitala Spaniei

Cu ocazia partidelor retur din Liga Campionilor, fanii echipelor Chelsea și Manchester City au făcut și ei deplasarea. Dacă londonezii au fost eliminați aseară de Real Madrid, „cetățenii” vor juca în această seară cu Atletico Madrid, sperând la calificare.

Pe internet au apărut filmulețe în care susținătorii cluburilor engleze au început să se bată și să arunce cu sticle și alte obiecte.

Chelsea and Manchester City fans fighting in the streets of Madrid.

Wonder how @UEFA will respond to this. 🤔

pic.twitter.com/ULGALZgv0D

— Atletico Universe (@atletiuniverse) April 12, 2022