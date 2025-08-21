Bayer Leverkusen l-a prezentat pe Loïc Badé

Fundaşul internaţional francez Loïc Badé, de la FC Sevilla, a semnat joi un contract cu gruparea germană Bayer Leverkusen, a anunţat fosta campioana a Germaniei printr-un comunicat de presă.

Jucătorul are o selecţie la naţionala Franţei

Loïc Badé (25 de ani) va juca pentru Bayer Leverkusen în următorii cinci ani. Suma de transfer anunţată este de 30 de milioane de euro, inclusiv bonusurile.

„Loïc este foarte bine din punct de vedere fizic, iar inteligenţa pe care o arată în jocul său este cu siguranţă o întărire serioasă pentru linia noastră defensivă. Cu apărarea de acum suntem competitivi la cel mai înalt nivel”, a declarat directorul sportiv al lui Bayer Leverkusen, Simon Rolfes.

„Bundesliga şi fotbalul german m-au atras întotdeauna. Bayer Leverkusen a atras multă atenţie în ultimele sezoane.

Am urmărit mult clubul la televizor, în special în meciurile internaţionale”, a declarat Badé, jucător care are o selecţie pentru echipa naţională a Franţei.