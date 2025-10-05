Bayern Munchen a ajuns la a șasea victorie consecutivă în Bundesliga

Bayern Munchen a obținut a șasea sa victorie consecutivă de la debutul actualei ediții a campionatului de fotbal al Germaniei, reușind să se impună în deplasare, cu scorul de 3-0, în fața formației Eintracht Frankfurt, într-un meci disputat sâmbătă.

Recordul realizat de Harry Kane

Internaționalul columbian Luis Diaz, recrutat de Bayern înaintea acestui sezon de la FC Liverpool, a marcat două dintre golurile oaspeților, în minutele 1 și 84, cealaltă reușită aparținându-i atacantului englez Harry Kane (27), care a devenit cu această ocazie primul jucător din istoriei care reușește să înscrie 11 goluri în primele șase etape din Bundesliga.

Bayern Munchen a stabilit la rândul ei un record, cu un total de 25 de goluri marcate în primele șase meciuri de campionat, elevii antrenorului Vincent Kompany reușind totodată să câștige toate cele 10 meciuri disputate în toate competițiile de la debutul acestui sezon.

Pentru portarul lui Bayern, Manuel Neuer, victoria de sâmbătă a fost a 362-a din cariera sa în Bundesliga, grație căreia a egalat recordul fostului său coechipier Thomas Muller.

Bayern este liderul campionatului german cu maximum de puncte (18) și un avans de patru lungimi față de ocupanta locului secund, Borussia Dortmund, care a fost ținută în șah pe teren propriu, 1-1, de RB Leipzig.