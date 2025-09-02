Bayern Munchen a împrumutat un atacant de la Chelsea

Atacantul internaţional senegalez Nicolas Jackson a fost împrumutat de Chelsea la Bayern Munchen pentru un sezon, cu opţiune de cumpărare, după o încurcătură de peste 48 de ore şi mai multe răsturnări de situaţie.

Bayern şi Chelsea au ajuns vineri la un acord pentru un împrumut pe un sezon şi o opţiune de cumpărare. Nicolas Jackson, în vârstă de 24 de ani, a sosit sâmbătă la prânz la München pentru a efectua vizita medicală, dar clubul londonez s-a răzgândit, o schimbare ca urmare a accidentării atacantului său Liam Delap.

Directorul sportiv al Bayernului a declarat sâmbătă seara că trebuie să-l trimită pe Jackson înapoi la Londra, dar jucătorul şi anturajul său au rămas la München în speranţa găsirii unei soluţii pozitive.

Odată cu revenirea lui Marc Guiu la Chelsea, împrumutat de la Sunderland, Chelsea a acceptat în cele din urmă împrumutul la Bayern.

Suma tranzacţiei nu a fost dezvăluită, dar potrivit mass-media germană şi engleză, Bayern a plătit 16,5 milioane de euro pentru acest an de împrumut şi va trebui să adauge 65 de milioane de euro dacă doreşte să activeze opţiunea de cumpărare la sfârşitul sezonului 2025/26 şi un contract de cinci ani până în 2031, activare care va deveni obligatorie în anumite condiţii (în special un număr mare de meciuri jucate, potrivit Bild).

Jackson s-a alăturat echipei Chelsea în vara anului 2023, unde a evoluat pe postul de atacant central (30 de goluri şi 12 pase decisive în 80 de meciuri).

Titular în echipa naţională a Senegalului, el va lipsi câteva săptămâni pentru Cupa Africii Naţiunilor din Maroc, care se va desfăşura între 21 decembrie şi 18 ianuarie (trei etape din Bundesliga între 9 şi 18 ianuarie).