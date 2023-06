Bayern Munchen a renunțat la doi jucători din defensivă: „Mulțumim pentru eforturile voastre!”

Bayern Munchen, campioana Germaniei, a decis să renunțe la serviciile a doi jucători din defensivă.

Mai exact, bavarezii nu vor mai conta pe Joao Cancelo și Daley Blind. Iată anunțul clubului.

Thank you for your efforts at #FCBayern, João Cancelo and Daley Blind 🔴⚪

Wishing you both all the best for the future! 👋 pic.twitter.com/EAnmNsoZ7C

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 30, 2023