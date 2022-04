Bayern, out din Champions League! Pleacă Lewandowski? Anunțul conducerii despre atacantul lor de top

Bayern a fost eliminată din Champions League de către Villarreal (1-2 la general). Lewandowski a marcat la meciul retur, de acasă, dar nu a fost suficient. Acum, viitorul atacantului este pus sub semnul întrebării.

Ajuns în vara lui 2014, de la Dortmund, Lewandowski a scris cu adevărat istorie pentru Bayern Munchen. Totuși, acesta poate ajunge la o nouă echipă.

Ce se întâmplă cu Robert Lewandowski

Presa internațională a scris despre o posibilă înțelegere între polonez și clubul Barcelona, pentru care ar urma să joace din vară, însă nimic nu este concret încă. Șefii bavarezilor nu vor să-l lase prea ușor să plece pe atacantul care marchează la foc automat.

„Cu siguranță îl vom avea pe Robert cu noi pentru încă un sezon. Nu suntem nebuni să discutăm despre transferul unui jucător care marchează 30-40 de goluri în fiecare an. Avem un contract cu Robert până în iunie 2023. Întotdeauna am spus că vom începe discuțiile și am început să facem asta de mult”, a declarat Oliver Kahn, potrivit Amazon Prime Video.

În 370 de meciuri bifat la Bayern, atacantul polonez a marcat 341 de goluri și a oferit 69 de asisst-uri.

În acest sezon, Lewa a strâns 47 de goluri și 4 assist-uri în 41 de meciuri.

Potrivit Transfermarkt, cota fotbalistului polonez este de 50 de milioane de euro.