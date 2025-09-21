Becali a decis soarta antrenorului

FC Botoșani a obținut o victorie clară în etapa a 10-a din Superligă, învingând FCSB cu 3-1 pe teren propriu, după ce bucureștenii deschiseseră scorul.

După aceste rezultate, s-a pus problema dacă Elias Charalambous var trebui să plece de la echipă.

Gigi Becali consideră că nu este vina antrenorului pentru aceste rezultate.

”Dacă eu răspund de tot, cum să-l dau pe om (n.r.- pe Elias Charalambous) afară? Mi-a băgat 25-30 de milioane în buzunar. Dacă juca Bîrligea atacant din prima, poate era 3-0 la pauză. Nu sunt eu vinovat? De ce să-l dau afară? Cum să plece? N-am nevoie de şoc! Şocul îl face Domnul. Am greşit-o cu Bîrligea. El este doar atacant, număr 9”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.