Becali a dezvăluit primul 11 pentru meciul cu Go Ahead Eagles: ”Popescu ia mingea și o dă la adversar ca să dea gol!”

FC Botoșani a obținut o victorie clară în etapa a 10-a din Superligă, învingând FCSB cu 3-1 pe teren propriu, după ce bucureștenii deschiseseră scorul.

FCSB urmează să joace în Europa League cu Go Ahead Eagles.

Înainte de meci, Becali a anunțat cum ar putea arăta primul 11.

”Echipa a doua. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, cu Cisotti, stânga-dreapta, și cu Olaru. Nu e chiar a doua, dar… (n.r .- Și în apărare?) Și în apărare Graovac, Popescu, Ngezana și cu Kiki. Și gata! Păi de ce l-am luat pe Alibec? Să joace fotbal! Ia să joace, mă!

Baba și Edjouma? De ce i-am luat? Ia jucați, mă! Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă! (n.r. – Crețu?) Crețu e accidentat.

Popescu ia mingea și o dă la adversar ca să dea gol, iese tovarășul lui de credință, face fault, Politic. Faultează aiurea, nu avea rost. Centrează de acolo, nu trebuia, trebuia să sară, ți-e frică să sari, dar dacă stă în picioare, venea mingea în el, dar el se ferește de minge, parcă venea focul în el.

S-a dus mingea printre picioarele lui Baba și a dat gol. Al doilea gol, aiurea acolo, era 5-2-5, singur în careu. Al treilea nu mai spun, de antrenament. Niște chestii de te doare capul”, a spus Becali, potrivit fanatik.