Becali anunță că un alt fotbalist îi ia locul de titular lui Radunovic la FCSB: “E mai vână!”

FCSB a câștigat cu 1-0 meciul jucat în deplasare, la Botoșani, și își menține prima poziție în clasament.

Cristi Ganea a fost introdus titular în apărare, iar în prezent, fotbalistul se luptă cu Radunovic pentru un loc în primul 11.

Gigi Becali a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui.

“Să știi că mi-a plăcut foarte mult de el. Dar e adevărat, probabil și de oboseală a făcut două greșeli care nu se permit. Dar mi-a plăcut foarte mult de el. Nu că e bătălie, dar nici nu știm pe cine să băgăm, nu știm cu cine vom juca”, a spus Gigi Becali.

“E jucător de viteză, urcă. E adevărat. Radunovic urcă și are viteză, dar Ganea are mai mare viteză, mai mare forță. Mai în vână, mai în viteză, mai uite. Puțin mai tehnic Radunovic, dar nu are puterea lui.

Ce să facem asta e, bine că ne-a dat domnul valoare și asta e, să sperăm că ne dă Domnul mintea și înțelepciunea să joace cel care trebuie să joace. Păi dacă sunt de 20 de ani în activitatea asta, idiot să fii să nu înveți.

Stai 20 de ani într-o meserie, sunt de 20 de ani în treaba asta. Dacă stai 20 de ani într-o activitate și tu nu înveți, nu sunt chiar așa de idiot să nu învăț. Nu sunt specialist, eu văd în curte la mine”, a completat Gigi Becali.