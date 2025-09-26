Becali are planul făcut: ”Dacă îl dau pe Bîrligea, imediat îl iau pe el!”

FCSB a debutat cu o victorie în grupele Ligii Europa, după ce s-a impus joi seară, în deplasare, cu 1-0 împotriva formației Go Ahead Eagles.

După meci, Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea ca Bîrligea să ajungă la Ajax.

Patronul FCSB susține că dacă se va întâmpla asta, îl va cumpăra pe Munteanu de la CFR.

„Ar fi extraordinar, m-am gândit la combinația asta. Dacă îl dau pe Bîrligea, imediat îl iau pe Munteanu. Dacă îl vând pe Bîrligea, ia și Varga vreo două milioane pentru Bîrligea (nr – din procentele păstrate).

Din 15 milioane, el ia două milioane, dar nu-i dau banii, stau la judecată cu el ca să mi-l dea pe Louis. Și nu-i dau banii până nu mi-l dă pe Louis. Dacă mi-l dă pe Louis, îi dau și banii ăia, și pe banii ceilalți. Îi zic că nu îi dau niciun ban pe Bîrligea până nu mi-l dă pe Louis.

Dar n-are rost să discutăm acum pentru că Bîrligea nu poate pleca acum. În iarnă poate pleca„, a spus Gigi Becali, la Fanatik.