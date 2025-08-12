Becali este de neoprit! Patronul anunță transferul la FCSB: ”Nu vreau să spun ce, se supără titularul!”

FCSB are un început greu de sezon în care nu se regăsește.

Echipa nu leagă victorii în Superligă, iar în cupele europene a fost un adevărat șoc.

FCSB este eliminată din Champions League, iar în Europa League are o misiune dificilă.

Recent, Becali a anunțat că va mai face un transfer.

Condiția pentru ca mutarea să se realizeze este ca FCSB să ajungă în fazele principale din Europa League.

”Păi, da (n.r. mai face un transfer la FCSB). Stai să vedem ce se întâmplă joi și atunci trebuie să mai luăm un jucător. Mai luăm un jucător dacă ne calificăm în Europa League.

Nu vreau să spun ce, se supără titularul, spune că nu mai am încredere în el. (n.r. Mijlocaș central?) Nu mai țin minte, nu e asta. Nu te-ai gândit bine. Nu știu”, a spus Gigi Becali, la Fotbal Club.