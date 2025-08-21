Becali face anunțul: ”Poate da 15-20 de goluri!”

Universitatea Cluj a anunțat oficial ultima afacere făcută cu FCSB.

Andrei Gheorghiță fost cedat definitiv la Universitatea Cluj, iar Thiam a ajuns în curtea lui Gigi Becali.

Recent, patronul FCSB a vorbit despre noul atacant al echipei.

Gigi Becali crede că Thiam poate marca la FCSB între 15 și 20 de goluri.

„Eu cred că la noi Thiam poate da 15-20 de goluri. Eu vreau un 9 puternic, care să protejeze mingea. Eu asta voiam. Thiam e mai puternic decât Bîrligea, pe forță. Are și o tehnică bună. Dennis Politic să-și revină, dar eu am timp? Am nevoie cu Argeșul”, a spus Gigi Becali, la Liga DigiSport.