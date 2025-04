Becali i-a dat echipa de start lui Petrescu: ”El are curaj să mi-o zică mie?”

Pentru FCSB, urmează pe teren propriu, un meci dificil cu cu echipa CFR.

Înainte de meci, Gigi Becali i-a dat echipa de start lui Dan Petrescu.

„Dacă e bine, Gheorghiţă o să fie titular şi Miculescu vârf. Ai văzut, bă? Îi zic şi echipa lui Dan Petrescu! Am zis-o, gata, ce să mai! I-am dat şi echipa, na!

În poartă Târnovanu, în stânga Radunovic, dreapta Creţu, centrali Mihai Popescu cu Ngezana – Chiricheş, Şut, Tănase, Cisotti, Gheorghiţă – Miculescu.

El are curaj să mi-o zică mie? Băi, întreabă-l, are curaj să mi-o zică? Îi e frică, sunt prea specialist şi îl paradesc. Şumudică sau cineva care curaj să îi zică echipa lui Gigi Becali? Petrescu are curaj să o dea?”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.