Becali i-a făcut sclavi, iar acum au reacționat! Andrei Nicolescu, acționar la Dinamo: „Nu e un limbaj de secolul în care trăim!”

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a numit mai multe cluburi din Liga 1 „sclave” după ce nu au fost de acord cu eliminarea regulii U21 din SuperLiga României.

Printre echipele catalogate astfel s-a aflat și Dinamo. Andrei Nicolescu, unul dintre acționarii „Câinilor”, a reacționat.

„Nu e un limbaj de secolul în care trăim!”

„Și noi credem că a fost prea mult, ies dintr-o normalitate și o colegialitate care trebuie respectată. Nu e un limbaj de secolul în care trăim, nu e nici măcar o realitatea pe care s-o putem accepta la nivel de relaționare interumană. Dar cred că sunt destule pârghii ca măsurile să fie luate. Nu e cazul ca noi să adâncim această criză. Nu are rost, nu cred că se produce niciun efect în partea cealaltă.

Eu am văzut comunicatul celor de la Rapid, care e de superbun simț și cred că aceeași poziție trebuie s-o aibă toată lumea, iar dacă noi ceilalți am avea o poziție mult mai intransigentă, mai fermă și mai agresivă, mă îndoiesc că ceva s-ar schimba în viitor în relația pe care am avea-o cu acel club”, a mărturisit Andrei Nicolescu, pentru Sport.ro.