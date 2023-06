Becali intervine din nou la echipă după ce s-a războit cu Burleanu: ”O să joace în stânga și el în dreapta!”

Gigi Becali este în război cu FRF.

Patronul FCSB a încercat să schimbe regula U21 din Superligă.

Totuși, nu toate cluburile din Liga 1 au fost de partea lui, iar inițiativa a eșuat.

Supărat pe acest lucru, Becali a anunțat din nou schimbări în echipa FCSB-ului.

Becali susține că Octavian Popescu va juca în stânga, iar Florinel Coman în dreapta.

În acest fel, șeptarul de la FCSB nu va mai juca pe poziția lui naturală.

Totuși, aceasta este modalitatea prin care Becali va acoperi regula U21.

”A fost chestiune de principiu. De ce nu-i mai am (n.r. – jucătorii U21)? Cum să nu-i am? Am dat la alții U21. De ce să nu fie? O să fie, Octavian Popescu o să joace în stânga și Florinel Coman în dreapta, că poate să joace și în dreapta, și la revedere!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.