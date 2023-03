Becali l-a căutat de mai multe ori, dar nimic nu s-a putut concretiza: ”Trebuie să înțeleagă că eu controlez echipa!”

FCSB nu are antrenor cu licență PRO.

Leo Strizu nu a mai suportat situați de la echipă și a plecat.

Leo Grozavu, fostul antrenor de la Sepsi, a recunoscut că a fost căutat de Becali, în repetate rânduri, dar nimic nu s-a putut concretiza.

”În premieră vă spun, am fost contactat să lucrez cu Gigi Becali. Chiar şi în perioada dinainte de a veni la Poli Iaşi. Şi mai înainte, dar şi în perioada asta. Dar am spus, până să am o discuţie cu Gigi Becali îi spun ceea ce vreau eu. Dacă el consideră că poate să continue discuţia… Şi de fiecare dată discuţia s-a oprit până să mai vorbi.

Nu am stat niciodată faţă în faţă cu el. Am stat de vorbă cu intermediari care mă tatonau, care vorbiseră cu el pentru a lua legătura cu mine. Eu când îi transmiteam ce este de făcut, gata, se oprea discuţia. Gata, nu mai ajungeam la faza următoare.

Am spus, în momentul în care Gigi Becali îşi va dori să lucreze cu mine, trebuie să aibă o discuţie. Una foarte serioasă. Dacă el vrea să lucreze cu mine trebuie să înţeleagă că eu sunt cel care păstoreşte echipa, nu dumnealui. Că nu vrea să o facă, asta e problema dumnealui. Nu e Grozavu singurul de pe planeta asta care poate să lucreze cu Gigi Becali”, a declarat Leo Grozavu la Radio Hit Iaşi, citat de Playsport.