Becali n-are emoții înainte de primul meci din Conference League: „De bulgari să ne temem? De bulgari, nu”

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, spune că nu are nicio emoție înainte de dubla cu CSKA Sofia 1948 și e convins că în următorii ani va ajunge în grupele Champions League.

„De bulgari să ne temem? De bulgari, nu! Avem echipă prea bună! Nu ne poate bate la ora asta nimeni. Ne putem bate la ora asta cu orice echipă în lume. Nu știu, nu îmi place să dau pronostic, cred că nu o să avem probleme.

Dacă avem probleme să ne lăsăm de fotbal. De ce să facem fotbal? Să jucăm aici în România cu CFR și Dinamo? Cine are șanse? Numai FCSB. Am o dorință, am o obligație și datorie.

Dorința mea e și pentru mine și pentru plăcerea și pofta mea, mi-au plăcut lucrurile cele mai înalte. E patima mea. Dorința și obligația și datoria, obligația față de suporterii steliști, FCSB Steaua adică, ca să nu se supere cineva, și datoria față de Steaua.

Că așa am preluat-o, să mai intru o dată în grupele Champions League. Asta e datoria, asta este dorința mea și avem și obligația mea. Obligație față de suporteri, datoria față de Steaua, față de țara mea unde am preluat un brand mare, care e Steaua FCSB, e ceea ce eu vreau. Nu cred că e departe.

Se vede cum Dumnezeu a lucrat ușor ușor, când vrea să facă ceva face o minune, nu 18 minuni. Dacă ai echipa slabă nu face 229 de minuni să iei campionatul să faci să dregi. Dar El face lucruri minunate, își știe dorința, vrea să-ți facă pe plac.

Asta e dorința mea ca Steaua să fie în Liga Campionilor în grupe. Atunci el îți aduce jucători în 3-5-7 ani, când veni merita tu, acum am cam început să merit, face El echipă frumos. Face numai o minune”, a transmis Gigi Becali.