Becali nu îl mai vrea, dar jucătorul insistă: ”Știu ce sacrificii am făcut!”

Farul Constanţa a învins duminică seara pe FCSB cu 3-2, după un meci în care gazdele au revenit de la 0-2, şi echipa lui Gheorghe Hagi este noua campioană a României. Cu o etapă înainte de finalul play-off-ului, Farul are 50 de puncte, în timp ce FCSB, locul doi, are 46.

După ce a pierdut titlul, Becali a anunțat că vrea să scape de mai mulți jucători, iar printre ei se află și Vali Crețu.

Totuși, fotbalistul a anunțat că își dorește să continue la FCSB.

”(n.r. dacă a fost anunțat că pleacă) Deocamdată, nu. Eu mai am contract până pe 30 iunie. Deocamdată, nu știu nimic. Am fost titular mereu, om de bază… mai mereu am jucat, n-am fost rezervă. L-au băgat pe Sorescu, nu m-au mai băgat pe mine, dar m-am pregătit, mi-am văzut de treaba mea. N-am ce să fac.

Nu am nimic să-mi reproșez. Sunt un tip realist. Îmi fac autocritica după fiecare meci. (n.r. dacă vrea să continue la FCSB) Da. Așa sper. În viață, tot timpul am fost încrezător și așa o să fiu mereu. Acum, nu e niciun capăt de țară. Iau ce e mai bun. Dacă plec, plec cu capul sus. Știu ce sacrificii am făcut. Mi-am dat viața pe teren”, a spus Vali Crețu, potrivit Playsport.