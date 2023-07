Becali, replică pentru Talpan: „Mă duc să joc în Ghencea, unde s-a născut echipa mea. Echipa mea, FCSB, Steaua!”

Meciul FCSB-Dinamo va avea loc pe stadionul Ghencea. Această veste a stârnit un val de reacții în fotbalul românesc. Florin Taplan, juristul celor de la CSA Steaua, a avut o reacție ostilă, însă Gigi Becali i-a dat răspunsul.

Patronul FCSB-ului a declarat că echipa sa are tot dreptul să joace în Ghencea. Iată cum a motivat.

„Mă duc să joc în Ghencea, unde s-a născut echipa mea. Echipa mea, FCSB, Steaua!”

„Mă duc la mine acasă, la Steaua! E casa mea, am făcut investiţii. Am făcut investiţii de vreo 3 milioane de euro. Am plătit impozite şi taxe de 2.5 milioane de euro prin decizia de la Înalta Curte.

Mă duc să joc în Ghencea, unde s-a născut echipa mea. Echipa mea, FCSB, Steaua. Nu s-a terminat, deocamdată e o decizie care spune că noi avem palmaresul. Noi suntem continuatorii. Poate cineva care s-a născut un an să aibă 50 de ani? Ei s-au născut acum 10 ani.

Care e prejudiciul, că tu nu aveai tarabă? Ei au 10 ani? În 2013-2023… 10 ani aproape. Să vină să spună câţi bani au câştigat din vânzarea de materiale cu marca. Câte tricouri a vândut, câte şepci, câţi bani a câştigat. Dacă ei n-au avut echipă, puteau să vândă tricouri cu echipa Steaua?

Justiţia spune: ‘Dacă tu nu aveai tarabă, care e prejudiciul?’. Tu nu aveai roşii. Cine i-a ţinut să nu facă echipă?

Vin eu şi spun, conform legii, dacă nu ai folosit o marcă, decade. Numele ăsta de Steaua nu o să poată să-l ţină”, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.ro.