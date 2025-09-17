Becali schimbă TOT. A mutat un jucător crucial, atacul e RĂSTURNAT pentru meciul cu Botoșani!

După un start ezitant în actualul sezon de SuperLigă, cu doar 7 puncte din 9 etape și ocuparea locului 11, FCSB se pregătește de o mutare importantă în alcătuirea echipei. Patronul Gigi Becali a anunțat că atacantul Daniel Bîrligea nu va mai juca ca număr 9, ci va fi folosit pe bandă, așa cum a jucat și la CFR, echipa de unde a fost transferat.

Becali a explicat decizia prin prisma caracteristicilor jucătorului.

Astfel, în formula pentru meciul crucial de vineri, 19 septembrie, contra celor de la FC Botoșani, Bîrligea va evolua pe dreapta, iar în centrul atacului vor juca fie Alibec, fie Thiam, cu Politic pe stânga. Becali își dorește ca această schimbare să aducă un plus de eficiență și creativitate în jocul echipei.

„Pe Bîrligea, l-am luat pentru că juca în bandă la CFR și îmi plăcea că venea în viteză, din bandă. Era foarte periculos.

E adevărat, joacă bine și ‘număr 9’, dar dacă eu l-am luat ca jucător de bandă?! Atunci, joacă tu în bandă!

Pentru că n-are realizări Miculescu. Atunci joacă tu, Bîrligea, în bandă și o să fie Alibec sau Thiam în centru. Și joc și cu Politic.

Bîrligea în dreapta, Alibec sau Thiam în centru și Politic în stânga. Așa vreau!”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.