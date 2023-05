Becali vrea titlul cu orice preț sezonul viitor: „Le promit suporterilor, nu o spun cu răutate, e de ambiție!”

FCSB a terminat pe locul 2 în 6 din ultimele 7 ediții de Liga 1. Gigi Becali, patronul echipei, e pregătit pentru sezonul viitor.

Mai exact, latifundiarul din Pipera a declarat că va face o infuzie de capital la echipă. Iată ce a spus.

„Le promit suporterilor, nu o spun cu răutate, e de ambiție!”

„Ca să liniștesc suporterii, am avut o dilemă, de ales intre două situații: fac economii și micșorez salarii la club, nu la jucători, sau fac investiții. Le promit suporterilor, nu o spun cu răutate, e de ambiție, eu credeam că m-am detașat de idolatrie, dar mi-am dat seama că păcatul ăsta m-a prins mai mult, că la anul vom fi campioni. Niciodată nu am promis, acum fac prima dată promisiune publică. Asta e promisiunea mea. Nu vreau să interpretați, e o concurență frumoasă cu Gică, care a spus că nu trebuie doar să ai bani, trebuie să știi ce să faci cu ei. Hai să facem să ne luptăm.

Dacă banii nu contează, atunci… Eu voiam să îi spun lui Gică să îi spun felicitări, că el merită felicitări. Nu pot să mă compar cu Hagi la fotbal, ce face el cu 100 de lei eu fac cu 500. Dar acuma eu pun 1000. Nu am putut să mă lupt cu el, doar că acum ca să vadă toată lumea ce înseamnă banii, el nu o să poată să facă cu 150 ce fac eu cu 1000. Asta e ce transmit eu. E posibil să ceară presa să mai fac o conferință, dar nu cu telefonul. I-am agitat, până acum retrăgeam armatele, acum forțez. F16 bag acum. Vreau să vadă Gică ce am zis. Nu m-a deranjat ce a spus el, am zâmbit și nu o să declar vreodată război nașului meu, dar e competiție deschisă.

Dacă mă bate și așa, îngenunchez în lui și îi spun bai Gică, ești rege, îngenunchez și nu mai spun niciun cuvânt în fața ta. S-a mărit plapuma și nu mai pot să o depășesc prin fotbal. Nu știu câte milioane, nu ne lăudăm. Voi lupta la jocuri cu Gică. Eu trebuie să pun de 10 ori mai mult ca sa mă lupt cu el. El a făcut din ceva bici. Nimeni nu poate face ce a făcut Hagi. Eu acum vreau să fac o evaluare, să văd dacă se poate lupta cu 1000.

Am învățat și eu ceva din fotbal. Dacă nu ai fundaș central care nu pasează, care dă mingea la adversar, asta am învățat: fundașul central dacă face gafe și dacă dă cu capul unul de un metru 50, la primul gol, la al doilea gol, Băluță e mai înalt, dar era singur în careu. Gafe, gafe”, a mărturisit Gigi Becali, pentru Fanatik.