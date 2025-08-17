Belgia: Corecţie severă înregistrată de Standard Liege, 0-3 cu Union St Gilloise

Echipa belgiană Standard Liege a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 0-3, în faţa formaţiei Union St Gilloise, în etapa a patra din campionatul belgian, Pro League.

Gazdele de la Union St Gilloise au deschis scorul în minutul 23, când jucătorul austriac de origine română Raul Florucz a pasat decisiv pentru Kevin Rodriguez şi acesta a marcat. Elevii lui Mircea Rednic au rămas în zece din minutul 25, după eliminarea lui Thomas Henry, iar antrenorul român a mutat la pauză, însă Kevin Rodriguez a majorat avantajul gazdelor, în minutul 61. Promise David a stabilit rezultatul partidei, în minutul 84, şi Union St Gilloise – Standard Liege a fost 3-0.

La gazde, Florucz a fost înlocuit în minutul 82. În clasament, St Gilloise e lider neînvins, cu 10 puncte, iar Standard Liege e pe locul 5, cu 7 puncte.