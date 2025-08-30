Belgia nu va putea conta pe Lukaku în ultimele meciuri din preliminariile CM 2026

Naționala Belgiei va trebui să se descurce fără atacantul său vedetă Romelu Lukaku, accidentat, pentru ultimele șase meciuri din campania de calificare la Cupa Mondială din 2026, din septembrie, octombrie și noiembrie, a regretat, vineri, selecționerul Rudi Garcia, citat de AFP.

Belgia ocupă locul 3 în Grupa J de calificare pentru CM din 2026

Cel mai bun marcator din toate timpurile al naționalei Belgiei (89 goluri în 124 selecții), în vârstă de 32 de ani, a suferit o leziune severă la mușchiul femural de la coapsa stângă, a anunțat clubul Napoli după accidentarea jucătorului la un meci amical cu Olympiakos Pireu pe data de 18 august.

În absența sa, Rudi Garcia a indicat că îl va alinia pe Lois Openda (RB Leipzig) în vârful atacului belgian cu Liechtenstein (4 septembrie) și cu Kazahstan (7 septembrie).

Romelu Lukaku a fost un element cheie al titlului obținut de napolitani în sezonul trecut, cu 14 goluri și 10 pase decisive în 36 de meciuri din campionatul Italiei.

După două meciuri jucate, Belgia ocupă locul 3 în Grupa J de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, după Macedonia de Nord și Țara Galilor.