Belgienii s-au convins: „Standard Liege e un redutabil cameleon sub conducerea lui Rednic”

‘Flexibilitate, bun simț și valori: Standard al lui Rednic est un cameleon’, titrează site-ul radioteleviziunii RTBF în acest început de sezon, în care echipa din Liege, antrenată din vară de tehnicianul român, are 7 puncte după primele trei etape ale campionatului Belgiei, fiind pe poziția a treia a clasamentului, devansată la golaveraj de Union Saint-Gilloise și Sint-Truidense.

Standard insistă pe calitatea, nu cantitatea paselor tale

‘Două victorii, o remiză. O primă victorie pe stadionul Sclessin după șapte luni. Un meci cu posesie amplă. Alte două în care mingea a fost lăsată adversarilor. Ajustări tactice făcute în timpul meciului. Standard al lui Rednic, co-lider al campionatului, a arătat o frumoasă capacitate de adaptare. Și deși există voința de a domina mai mult, bunul simț al antrenorului român este un adevărat atu pentru echipă în acest început de sezon’, scrie site-ul despre formația pregătită de Mircea Rednic.

Potrivit RTBF, Standard insistă pe calitatea, nu cantitatea paselor tale, în condițiile în care Genk, învinsă în weekend cu 2-1, a avut aproape 75% posesia mingii. ‘Se poate deci ghici că acest Standard are acum mai mulți jucători creativi decât în sezonul trecut. Chiar dacă își propune în continuare un joc bazat pe tranziții rapide’, comentează site-ul citat.

‘Nici Rednic nu se încăpățânează cu un sistem rigid. Deși conducea la pauză, el și staff-ul său au luciditatea de a constata că echipa a avut de suferit. Așa că schimbă sistemul pentru a evolua cu trei fundași centrali. Din nou, bun simț, pentru a se apăra mai bine compact împotriva jocului de pase al lui Genk. (…). Dar Standard al lui Rednic a păstrat spiritul de luptă dobândit în mandatul lui Leko (predecesorul antrenorului român – n. r.). Câștigă dueluri, strânge liniile. Joacă balonul atunci când este necesar și suferă în bloc dacă adversarul este mai puternic. La începutul acestui sezon, Standard este un cameleon redutabil’, scrie site-ul RTBF.

‘Acest Standard are, fără îndoială, mai multe calități decât avea acum un an. (…) Rezultatele vor continua să vină cu această calitate și cu virtuțile colective. Fiecare meci va fi un test și o nouă oportunitate de a vedea cât de departe pot ajunge Rednic și oamenii lui’, notează site-ul înaintea meciului de sâmbătă de pe terenul lui Union Saint-Gilloise, campioana en titre.