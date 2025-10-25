Belinda Bencic, finalistă la Tokyo

Jucătoarea elvețiană de tenis Belinda Bencic s-a calificat în finala turneului WTA 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce a reușit să o învingă în trei seturi, 7-6 (7/5), 3-6, 6-2, pe americanca Sofia Kenin, sâmbătă, în penultimul act al competiției, conform Agerpres.

Bencic, numărul 13 mondial și campioană olimpică la Tokyo în 2021, o va avea ca adversară în finală pe cehoaica Linda Noskova (locul 17 WTA), care a acces în ultimul act profitând de forfait-ul kazahei Elena Rîbakina (7 WTA).

Rîbakina a acuzat probleme medicale și a renunțat la semifinala de sâmbătă, după ce își asigurase calificarea la Turneul Campioanelor cu o zi înainte.

Linda Noskova va disputa cu această ocazie a treia sa finală din acest sezon, după cele pierdute la turneele de la Praga, în luna iulie, și Beijing, luna trecută.

Belinda Bencic vizează în schimb al doilea său trofeu din 2025, după cel cucerit în februarie la Abu Dhabi. Jucătoarea din Țara Cantoanelor va disputa duminică a doua sa finală la Pan Pacific Open, la zece ani după cea pierdută în fața polonezei Agnieszka Radwanska, în 2015.