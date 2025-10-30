Belinda Bencic s-a calificat la pas în sferturi la Hong Kong

Jucătoarea elvețiană de tenis Belinda Bencic (11 WTA), principala favorită, s-a calificat joi în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a trecut în optimi, în două seturi simetrice, 6-2, 6-2, de chinezoaica Wang Yafan (298 WTA).

Următoarea adversară este Cristina Bucșa

Bencic s-a impus în mai puțin de o oră și 20 de minute, ea reușind patru ași și făcând o singură dublă greșeală, chinezoaica neavând vreun as și făcând trei duble greșeli.

Elvețianca o va întâlni în runda următoare pe Cristina Bucșa, jucătoare spaniolă născută la Chișinău, aflată pe locul 68 WTA.

Rezultate de joi din optimi:

Belinda Bencic (Elveția/N.1) – Wang Yafan (China) 6-2, 6-2

Anna Kalinskaia (Rusia/N.6) – Zhang Shuai (China) 6-1, 6-1

Victoria Mboko (Canada/N.3) – Alexandra Eala (Filipine) 3-6, 6-3, 6-4

Himeno Sakatsume (Japonia) – Eudice Chong (Hong Kong) 6-2, 6-1