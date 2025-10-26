Belinda Bencic și-a adjudecat al 10-lea trofeu al carierei odată cu victoria din finala de la Tokyo

Jucătoarea elveţiană de tenis Belinda Bencic (locul 13 WTA) a câştigat turneul de la Tokyo, ea obţinând astfel al zecelea trofeu al carierei, notează news.ro.