Ben Shelton a câştigat primul său titlu Masters 1000 la Canadian Open

Ben Shelton, cap de serie numărul patru, a luptat din greu după ce a pierdut primul set şi a câştigat joi primul său titlu ATP Masters 1000 la Canadian Open din Toronto, învingându-l pe rusul Karen Khachanov, cap de serie numărul 11, cu 6-7(5), 6-4, 7-6(3).

Numărul şapte mondial a încheiat o săptămână impresionantă, în care i-a învins pe italianul Flavio Cobolli, cap de serie numărul 13, pe australianul Alex de Minaur, cap de serie numărul nouă, şi pe americanul Taylor Fritz, cap de serie numărul doi, în drumul său spre primul titlu Masters 1000 şi cea mai importantă coroană din cariera sa.