Benfica a rămas fără antrenor după eșecul surprinzător cu Qarabag, scor 2-3, pe teren propriu, în grupele Ligii Campionilor.

Rui Costa, președintele clubului, a confirmat în conferința de presă de după meci că Bruno Lage a părăsit funcția de tehnician al echipei.

”Tocmai am ajuns la un acord cu Bruno Lage, care îşi părăseşte astăzi funcţia de antrenor al Benficăi”, a declarat fostul internaţional portughez Rui Costa, în cadrul unei conferinţe de presă în noaptea de marţi spre miercuri.