Benson Kipruto a câștigat maratonul de la New York pentru doar 3 sutimi! La feminin s-a bătut un record vechi de 22 de ani

Kenyanul Benson Kipruto a câștigat duminică maratonul de la New York, la capătul unui finiș spectaculos.

Toate kenyencele de pe podium au alergat în recordul lui Margaret Okayo din 2003

Kipruto (34 ani) a trecut primul linia de sosire la masculin, fiind cronometrat pe distanța de 42,195 km în 2h08:09, după ce l-a devansat la sprint, cu doar trei sutimi deundă, pe compatriotul său Alexander Mutiso. Pe poziția a treia, în 2h08:57, s-a clasat un alt kenyan, Albert Korir, învingător la New York în 2021.

Kenya a reușit o triplă și la feminin, Hellen Obiri (2h19:51) reușind să le devanseze pe conaționalele sale Sharon Lokedi (2h20:07) și Sheila Chepkirui, câștigătoarea de anul trecut a maratonului newyorkez (2h20:24).

Medaliată cu bronz la JO de la Paris, Obiri a încasat un cec suplimentar de 50.000 de dolari pentru că a doboarât recordul cursei de la New York, vechi de 22 de ani, deținut de altă kenyancă, Margaret Okayo (2h22:31).