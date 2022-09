Bergodi, calm după 7-0 cu Botoșani: ”E doar un meci!”

Echipa Sepsi Sf. Gheorghe a învins, sâmbătă, pe teren propriu, gruparea FC Botoşani, scor 7-0, într-un meci din etapa 11 a Superligii. Gazdele au ratat şi două penalty-uri.

Acesta a fost scorul campionatului, deoarece nicio echipă nu a reușit până acum în România să câștige la o diferență de 7 goluri.

De asemenea, este unul și dintre scorurile campionatelor din Europa. La finalul meciului, Bergodi a oferit mai multe declarații.

”Am făcut un meci frumos, am controlat jocul, am jucat ce am pregătit. Băieții s-au antrenat foarte bine și când se întamplă asta poși s-o faci și pe teren. Au avut atitudine, intensitate, mi-a plăcut cum am jucat. Astfel de rezultate se pot întampla. Pe Mihai (n.r. – Mihai Teja) îl cunosc ca un antrenor ofensiv și au jucat deschis.

E normal că au venit ocazii, iar noi nu am ratat nimic. Astea sunt lucruri mici, mici detalii. E concurență mare (n.r. – printre atacantii echipei), e important pentru un antrenor. Noi nu suntem la turație maximă, nu trebuie să ne luăm după rezultatul de azi. După alte meciuri, ne-am plâns și am fost luați de fraieri. Eu zic că e doar un rezultat”, a declarat Cristiano Bergodi, la finalul partidei cu FC Botoșani.