Bergodi îi salvează pielea lui Alexandru Albu după afirmațiile jucătorului la adresa lui Dinamo: „Îmi asum eu responsabilitatea că a vorbit așa!”

Rapid a învins Dinamo în etapa trecută cu scorul de 2-1. După meci, Alexandru Albu a spus despre rivală că este „o echipă mică”.

Declarația jucătorului a stârnit multe reacții, atât în tabăra „Câinilor” cât și din partea lumii fotbalului românesc. Cristiano Bergodi, tehnicianul giuleștenilor, și-a prezentat scuzele în mod public pentru atitudinea elevului său.

„Îmi asum eu responsabilitatea că a vorbit așa!”

„Vreau să îmi cer scuze. Am văzut declarația dată de Albu. Am vorbit cu el și îmi asum eu responsabilitatea că a vorbit așa de Dinamo. Nu e corect să spui că este o echipă mică. Dinamo nu e o echipă mică! E o echipă de tradiție. Am vorbit cu el, i-am zis că nu ar trebui să facă acest lucru.

Era nervos, dar i-am spus că nu poate vorbi așa despre Dinamo. Nu știi în viață ce se întâmplă. Echipa asta trebuie respectată. A înțeles. E un băiat bun, cuminte, dar era un pic nervos”, a declarat Cristiano Bergodi, în cadrul unei conferințe de presă.