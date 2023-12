Bergodi s-a enervat chiar în timpul conferinței de presă: ”N-am 59 de ani degeaba!”

Ultimul meci din acest an al Rapidului va fi contra Farului Constanța.

Partida are loc miercuri, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 21 din Superligă.

Înainte de meci, Bergodi a susținut o conferință și a fost supărat de faptul că există zvonuri despre plecarea lui.

”Nu sunt aşa de prost că antrenor. Nu am 59 de ani degeaba!”.

”Sigur că domnul Şucu e un patron un pic diferit de mulţi patroni pe care i-am avut. Dar el se pare că are răbdare. Dar nu e că unul e extraordinar că are răbdare, cu antrenorii în care ai încredere trebuie sa ai răbdare. Am auzit că nu există un stil de joc la Rapid, sunt prostii.

Nu pot să aud aşa ceva. Sunt interese, e doar de a dragul de a criticat Rapidul. Am arătat un stil de joc ofensiv, care crea ocazii… Am avut cel mai bun atac, s-a intamplat o sincopă dar suntem acolo.

Interese? Vorbesc în general. Scriu doar lucruri negative. Eu am citit doar declaraţii negative, care îţi dau un cap, că esti un prost. Sunt de 18 ani, am făcut performanţe în orice echipă, dacă lumea uită înseamnă că sunt interese! Vă spun eu. N-am 59 de ani degeaba sau aiurea.

Au vorbit doar negativ despre Rapid. Noi trebuie să ne stringem şi să le rezolvăm! Trebuie să luptăm împotriva tuturor! Nu sunt aşa de prost ca antrenor. Nu am 59 de ani degeaba!”, a declarat Bergodi la conferinţa de presă.