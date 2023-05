Bergodi, supărat după meciul contra CFR-ului: ”Locul șase e perfect pentru noi!”

Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-1, într-un meci din etapa a 9-a a play-off-ului Superligii.

Petrila a deschis scorul în minutul 33.

Tudorie a egalat în minutul 43.

Janga a marcat golul victoriei în minutul 82.

La finalul meciului, Cristiano Bergodi a oferit mai multe declarații.

”Nu am jucat cu gândul la finală. Nu meritam să pierdem, am jucat bine. Mi-au plăcut băieții. Am avut ocazii în ambele reprize. Nu meritam să pierdem. Am așteptat mult cu acest VAR, dar ce putem să facem. Dacă nu vede arbitrul, ce să facem? Sunt detalii, eu vorbesc despre prestația noastră. Mi-a plăcut. Am jucat un meci cu intensitate, cu ocazii.

Ne pregătim pentru un meci foarte greu. Mi-au plăcut băieții, nu pot să spun nimic. Trebuie să ne pregătim bine mental și din toate punctele de vedere. Nu sunt specialist. Nu vorbim dacă salvăm sezonul. Am ajuns încă o dată în finală.

Nu e un sezon ratat dacă pierdem cu U Cluj. Lumea spune că e o echipă de play-out, iar noi suntem în play-off, dar este o echipă bună, cu un antrenor bun. Ne va fi greu. E o finală, se poate întâmpla orice.

Am ajuns al doilea an la rând în finala Cupei. Nu se putea mai mult în play-off, deloc. Echipele din față au loturi mai bune valoric. Locul șase e perfect pentru noi. Când am jucat, am arătat că suntem o echipă din play-off. Cine a ajuns acolo a meritat. Am jucat foarte bine. Nu știu cine merită să fie campioană.

Eu cred că titlul se decide în ultimul meci, nu mâine. Farul merită, dar FCSB e pe val. Se poate întâmpla orice. Sunt două echipe foarte bune, îmi place cum joacă, nu pot să îmi dau cu părerea”, a declarat Cristiano Bergodi, la flash-interviu.