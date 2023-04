Bernadette Szocs are gânduri mari după ce a învins a cincea jucătoare a lumii! Care este obiectivul româncei

Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs a produs una dintre surprizele competiției la WTT Champions Macao 2023.

Bernadette Szocs vrea să ajungă în Top 10 mondial după ce a învins a cincea jucătoare a lumii

Szocs, aflată pe locul 27 în clasamentul mondial, a învins-o, în primul tur, cu 3-1 (-6, 9, 9, 3) pe chinezoaica Xingtong Chen, a cincea jucătoare a lumii.

Românca va juca în optimi cu franţuzoaica Jia Nan Yuan (Locul 17 mondial). Săptămâna trecută, Bernadette a învins-o în primul tur la WTT Champions Xinxiang 2023 cu 3-2 (-8, 6, 8, -5, 4).

„Am fost optimistă, am crezut în jocul meu. Am ştiut că nu am de pierdut nimic în faţa ei, aşa că am dat ce e mai bun şi am crezut în totalitate. Sunt fericită că am reuşit să înving o nouă jucătoare de top din China.

Ştiam că nu va fi uşor, dar sunt mândră de mine şi sper să continui în acelaşi fel. Aici, în Macao, mereu am jucat bine, aşa că sunt fericită să fiu aici şi să joc.

Aici am obţinut unele dintre cele mai mari victorii din carieră, împotriva unor jucătoare din China, aşa că sunt încrezătoare şi voi încerca să fiu în top 10 mondial”, a spus ea, potrivit paginii de facebook a FR de Tenis de Masă.

Tot în primul tur al competiției din Macao, Elizabeta Samara a fost învinsă de japoneza Mima Ito (numărul 7 mondial), cu 1-3 (7, -8, -4, -6).