Bernadette Szocs, eliminată în turul doi al probei de simplu la China Smash 2025

Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs a cedat al doilea meci jucat pe tabloul principal al probei de simplu, la China Smash 2025.

Victoria cu Yuan Wan (Germania), scor 3-0 (11-5, 11-8, 11-5), i-a adus sportivei române calificarea printre primele 32 de jucătoare, însă tricolora nu a putut repeta evoluţia şi în faţa sportivei Li Yu-Jhun (Taipei, 68 mondial).