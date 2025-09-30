Bernadette Szocs, eliminată în turul doi al probei de simplu la China Smash 2025
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat marți, 30 septembrie 2025, ora 10:14,
Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs a cedat al doilea meci jucat pe tabloul principal al probei de simplu, la China Smash 2025.
Victoria cu Yuan Wan (Germania), scor 3-0 (11-5, 11-8, 11-5), i-a adus sportivei române calificarea printre primele 32 de jucătoare, însă tricolora nu a putut repeta evoluţia şi în faţa sportivei Li Yu-Jhun (Taipei, 68 mondial).
După un prim set echilibrat decis la limită, Bernadette Szocs (16 mondial) le-a pierdut şi pe următoarele, într-un meci încheiat 0-3 (11-13, 6-11, 8-11).