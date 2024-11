Pentru al doilea an la rând, Bernadette Szocs va fi prezentă la Turneul Campioanelor, care în acest an are loc la Fukuoka (Japonia).

Bernie va evolua miercuri, în optimi, cu Hina Hayata (Japonia).

Partida este programată la ora 12:00, ora României.

Turneul Campioanelor adună la start cele mai bune 16 jucătoare ale lumii.