Bernadette Szocs, meci spectaculos la debutul de la WTT Champions Macao 2025

Vicecampioana europeană Bernadette Szocs (16 mondial) s-a calificat printre primele 16 jucătoare ale tabloului, la WTT Champions Macao 2025, după ce a eliminat-o pe campioana en titre a Africii, Hana Goda (Egipt, 25 mondial).

Cu lovituri fulgerătoare de ambele părţi, Bernadette Szocs a rezistat în schimburile lungi, a alternat loviturile câştigătoare la masa de joc şi a trecut în faţă, după un prim set pierdut. Meciul s-a echilibrat din nou pe final, într-un ultim set în care s-a mers umăr la umăr, dar în care tricolora a avut coordonarea necesară pentru a câştiga cu 3-1 (10-12, 11-7, 11-7, 13-11).

“Am avut tactici diverse la masă, am jucat ca să mă bucur pentru fiecare punct. În Macao am încredere şi încerc să dau tot ce am mai bun. Vreau să mă concentrez pe fiecare meci, vreau să fac un meci bun şi cu adversara următoare şi mi-aş dori să ajung în semifinale, alături de jucătoarele asiatice”, a declarat componenta naţionalei României, potrivit Federaţiei Române de Tenis de Masă. .

În runda următoare, Bernadette Szocs o întâlneşte pe câştigătoarea meciului Sun Yingsha (China)/Anna Hursey (Ţara Galilor).